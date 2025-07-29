Can Akay, IKEA Finlandiya Müdürü Oldu - Son Dakika
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Can Akay, IKEA Finlandiya Müdürü Oldu

Can Akay, IKEA Finlandiya Müdürü Oldu
29.07.2025 10:01
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Yaşar Üniversitesi mezunu Can Akay, IKEA Finlandiya'da Ülke Ev Dekorasyonu ve Perakende Tasarım Müdürü oldu.

Yaşar Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra IKEA'da başarılı bir kariyer yapan Can Akay, markanın Finlandiya Ülke Ev Dekorasyonu ve Perakende Tasarım Müdürlüğü görevine getirildi.

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nden 2009 yılında mezun olup, IKEA Türkiye'de çalışmaya başlayan Can Akay, IKEA Türkiye'de 10 sene, IKEA Meksika'da 5 yıl görev yaptıktan sonra şimdi de IKEA Finlandiya'da Ülke Ev Dekorasyonu ve Perakende Tasarım Müdürü olarak göreve başladı.

2007-2008 akademik döneminde Erasmus öğrencisi olarak Portekiz'in Porto kentindeki Escola Superior de Artes e Design okulunda eğitim aldı. Erasmus kapsamında bulunduğu okul, firmanın yerel yapılanmasına stajyer sağlıyordu. Böylece henüz öğrenciyken firmanın organizasyon yapısını yakından tanıma şansı yakalayan Akay, mezun olduktan sonra kariyer hedefini netleştirdi.

2009 yılında Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nden mezun olan Can Akay, kariyerine firmanın Bornova mağazasında İç Mekan Tasarım Uzmanı olarak başladı. 2010 yılında İsveç'teki planlama projelerinde yer aldı, 2013-2017 arasında ise iç mekan tasarım ekibine liderlik etti.

Kıtalar arası görev

Akay, 2017 yılında firmanın Türkiye Ülke İç Mekan Tasarım Lideri pozisyonuna terfi etti. Başarılı çalışmaları sayesinde 2019 Aralık ayında, firmanın yeni pazarı olan Meksika'da Ülke İç Mekan Tasarım Lideri olarak transfer oldu. Can Akay IKEA Meksika'daki 5 yıllık kariyer yolculuğu da şu bilgileri verdi: "Meksika'da toplam 5 yıl görev yaptım. 2019-2022 yılları IKAarasında Ülke İç Mekan Tasarım Lideri, ardından 2022-2024 yılları arasında Ülke İç Mekan ve Görsel Tasarım Müdürü olarak çalıştım. Bu süre zarfında, firmanın Meksika'daki ilk mağazasının açılışından başlayarak üçüncü mağazaya kadar tüm süreçlerde tüm kanallarda aktif rol aldım. Meksika'daki kariyerimin son senesinde ise mevcut görevime ek olarak firmanın Malezya, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam'daki mağazalarında iç mekan ve görsel tasarım operasyonlarına liderlik ettim. Bu dönem, uluslararası perakende ortamında liderlik etme, hızlı değişimlere uyum sağlama ve farklı kültürlerle etkin şekilde çalışabilmemi sağladı."

Son durak Finlandiya

2024 yılının sonundan beri IKEA Finlandiya'da Ülke Ev Dekorasyonu ve Perakende Tasarım Müdürü olarak görev yapmaya başlayan Akay, "Finlandiya'daki yeni görevim firmanın tüm kanallarda müşteri deneyimini sürekli olarak iyileştirmek, fonksiyonel ve ilham verici ev dekorasyonu çözümleri sunmak ve ticari hedeflerle tasarımı entegre etmek" dedi.

Üniversite adaylarına tavsiyeler

Aday öğrencilere ve halen eğitimine devam eden öğrencilere tavsiyelerde bulunan Akay şunları söyledi: "Yaşar Üniversitesi'nde aldığım iç mimarlık eğitimi, bugünkü uluslararası kariyerimin temelini oluşturdu. Disiplinler arası düşünme, problem çözme, kullanıcı ihtiyaçları ve mekansal estetik anlayışı gibi alanlarda sağlam bir altyapı edindim. Yaşar Üniversitesi'nin sağladığı akademik yetkinliğin yanı sıra sunduğu sosyal ve kültürel zenginlik, global bir markada uluslararası kariyer yapmamda güçlü bir başlangıç noktası oldu.

Kariyer yolculuğunuzun erken döneminde farklı alanlarda deneyim kazanmak büyük önem taşıyor. İlgi alanlarınızı keşfetmeye açık olun. Teknik bilgi kadar, güçlü iletişim, takım çalışması ve liderlik becerileri de sizi öne çıkaracaktır. Uluslararası deneyimler sadece profesyonel değil, kişisel gelişiminiz açısından da büyük katkı sağlar. Her adımı, her deneyimi bir sonraki fırsata hazırlık olarak görün. Küçük gibi görünen başlangıçların ileride ne kadar büyük etki oluşturabileceğini asla unutmayın." - İZMİR

Kaynak: İHA

Finlandiya, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Can Akay, IKEA Finlandiya Müdürü Oldu - Son Dakika

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