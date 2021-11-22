Çan'da çözüm odaklı belediye anlayışı sürüyor - Son Dakika

Çanakkale'nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, mahalle ziyaretlerini aralık vermeden sürdürüyor.

Hafta sonu yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunan Başkan Bülent Öz, "Vatandaş odaklı ve çözüme yönelik belediyecilik anlayışı ile mahalle ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Fen işleri Müdürlüğümüzün çalışmaları ile vatandaşlarımızın taleplerini çözüme kavuşturduk. Hacı Emin Sokak'ta yapılan yağmur oluk hattı ve sokak girişi yol yenileme çalışmasını, Eski Polis Karakolu'nun yıkılan duvarın yenilenmesi ve alanın çimlenmesi çalışmasını, Hacı Emin Sokak'ta bulunan merdiven basamakları yenilenerek, kullanışlı hale getirilmesi çalışmasını, İbrahim Bodur Caddesi'nde eski polis karakolu önü yeni karo taşları döşenme çalışmasını, Esat Işık Caddesi'nde işlevini yitirmiş, eriyen beton basamakların yenilenerek tamamen yeni merdiven yapılması çalışmasını, ilçemizde bulunan tüm park, refüj, adacık alanlarının yeni çimlendirme çalışmalarını ve Çevre Koruma Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz de yeşil alanlarımızı yeni çimlendirme ekimi için tohum atma sonrası düzenlemelerini sürdürürken çalışmaları yerinde inceledik. Hizmet aşkı ile vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm buluyor, hemşehrilerimizin taleplerini önemsiyoruz" dedi. - ÇANAKKALE