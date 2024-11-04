Çan'da Trafik Kazası: 1 Ölü

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Çan'da otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Çan ilçesine bağlı Hurma köy yakınlarında meydana gelen trafik kazasında Ziya Işık hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Hurma köy yakınlarında henüz tespit edilemeyen bir aracın yaya halde olan Ziya Işık'a çarpması sonucu kaza meydana geldi. Ziya Işık'a çarpan araç durmayarak kaza yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Ziya Işık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Çan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazaya sebep olan aracın tespit edilmesi için çalışma başlattı. Hayatını kaybeden Ziya Işık Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.