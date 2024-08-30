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Çan'da trafik kazası: 5 yaralı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Hurma köy sapağında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Çan ilçesine bağlı Hurma köyden ana yola çıkan Remzi Sümer yönetimindeki 17 ZD 790 plakalı otomobil, Çanakkale istikametinden gelen Ali Karataş, yönetimindeki 34 KK 7448 plakalı özel otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ali Karataş, yönetimindeki özel otomobil yol kenarında bulunan şarampole uçarak takla attı. Takla atan araçta bulunan Ali Karataş ve ismi öğrenilmeyen yolcu yaralanırken, diğer araç sürücüsü Remzi Sümer'de çarpmanın etkisiyle araçtan düştü. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan Remzi Sümer, araçta bulunan Zülfiye Sümer ve Zeliha Tekin yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu kazayla ilgili jandarmadan bilgi aldı. Kaza nedeniyle Çan-Çanakkale yolu kısa bir süre araç trafiğine kapatılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.