Çanakkale Boğazı\'nda Sis Nedeniyle Kapanma Sonrası Gemi Trafiği Açıldı

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Sis sebebiyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapanan Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine tekrar açıldı.
Çanakkale'de sabah saatlerinde sisin etkili olmasıyla birlikte saat 09.00 sıralarında boğaz çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatılmıştı. Sisin etkisini yitirmesiyle birlikte boğaz, saat 10.05 itibarıyla transit gemi geçişlerine tekrar açıldı. - ÇANAKKALE
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