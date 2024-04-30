Çanakkale'de Adliye Binası Depreme Dayanıksız Olduğu İçin Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çanakkale'de Adliye Binası Depreme Dayanıksız Olduğu İçin Tahliye Edildi

Çanakkale\'de Adliye Binası Depreme Dayanıksız Olduğu İçin Tahliye Edildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulunan adliye binası, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye edildi. Gelibolu Kaymakamlık binasıyla birlikte tahliye edilen adliye binası, Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde hizmet vermeye başladı.

30.04.2024 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde adliyenin de bulunduğu bina depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye edildi.

Gelibolu ilçesinde Kaymakamlık binası depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle içerisinde bulunan tüm birimleri ile birlikte tahliye edildi. Binada bulunan Gelibolu Adliyesi de tahliye edildi. Çanakkale Barosu tarafından tahliye sonrasında Endüstri Meslek Lisesinin bahçesinde bulunan binada Gelibolu Adliyesi'nin hizmet vereceği duyuruldu. Baro tarafından yapılan yazılı açıklama da, "Baromuzun müteaddit kereler tüm ilgili mercilere yazılı ve şifahi başvuruları ile Gelibolu Adliyesinin de içinde bulunduğu Kaymakamlık binası, depreme dayanıksız olması sebebiyle içerisinde bulunan tüm birimleri ile birlikte tahliye edilmiştir. 30.04.2024 tarihinden itibaren Gelibolu Adliyesi Kaymakamlık binasının yanı başındaki Endüstri Meslek Lisesinin bahçesinde bulunan binada hizmet vermektedir. Meslektaşlarımızın bilgilerine sunarız" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Kaymakamlık, Çanakkale, Gelibolu, Deprem, Adliye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çanakkale'de Adliye Binası Depreme Dayanıksız Olduğu İçin Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs’a gölge düşürmeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs'a gölge düşürmeye çalışıyor
17:59 Adıyaman’da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı Adıyaman'da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı
17:53 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ’’Mehmet Şimşek’’ açıklaması: Desteğimiz tamdır AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ''Mehmet Şimşek'' açıklaması: Desteğimiz tamdır
16:47 Küçükçekmece’de belediyenin çukuruna düşerek can veren Edanur’un annesinin Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı Küçükçekmece'de belediyenin çukuruna düşerek can veren Edanur'un annesinin Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı
11:58 ABD’deki Columbia Üniversitesi’nde Filistin yanlısı öğrenciler dekanlık binasını bastı ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde Filistin yanlısı öğrenciler dekanlık binasını bastı
19:16 Trump’a konuşma yasağı ihlalinden para cezası Trump'a konuşma yasağı ihlalinden para cezası
19:13 Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı
18:43 Kütahya’da berbere düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldürüldü Kütahya'da berbere düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldürüldü
18:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu
17:07 Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı
16:41 İmamoğlu’ndan “Edanur“ paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız İmamoğlu'ndan "Edanur" paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız
16:22 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye’den pes dedirten sözler: Her erkek yapar 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye'den pes dedirten sözler: Her erkek yapar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 21:13:36. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Adliye Binası Depreme Dayanıksız Olduğu İçin Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement