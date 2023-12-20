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Çanakkale'de Antepfıstığı İşleme ve Paketleme Tesisi Açıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de Antepfıstığı İşleme ve Paketleme Tesisi Açıldı

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, günlük 5 ton antepfıstığı ve bademi işleme kapasitesine sahip Çanakkale'nin ilk Antepfıstığı İşleme ve Paketleme tesisinde incelemelerde bulundu. Tesis, Antepfıstığı Aşılama Projesi kapsamında üretilen ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesine hizmet verecek.

Çanakkale\'de Antepfıstığı İşleme ve Paketleme Tesisi Açıldı
20.12.2023 - 12:56,
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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, günlük 5 ton antepfıstığı ve bademi işleme kapasitesine sahip Çanakkale'nin ilk Antepfıstığı İşleme ve Paketleme tesisinde incelemelerde bulundu.

Vali İlhami Aktaş, 2003 yılından bu yana yürütülen "Antep Fıstığı Aşılama Projesi" çerçevesinde, Ahmetçe, Sazlı, İlyasfakı, Kuruoba, Büyükhusun, Şapköy, Erecek ve Küçükçetmi köylerinde, 4.650 dekar alanda üretilen 585 ton ürünün, işlenmesi ve paketlenmesine hizmet verecek, Ayvacık ilçesi Şapköy köyünde kurulan, günlük 5 ton antepfıstığı ve bademi işleme kapasitesine sahip Çanakkale'nin ilk Antepfıstığı İşleme ve Paketleme Tesisinde incelemelerde bulundu. İlk olarak S.S Ayvacık Şapköy Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret eden Vali İlhami Aktaş, Ayvacık Şapköy Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nurşen Kaptan ve üyeleriyle bir araya geldi. Kooperatifin üretim ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Vali İlhami Aktaş, daha sonra Çanakkale bölgesinde kurulan ilk Antepfıstığı İşleme ve Paketleme tesisinde incelemelerde bulundu. Tesis hakkında Şapköy Muhtarı Nevzat Kaptan'dan bilgi aldı.

Antepfıstığı İşleme ve Paketleme tesisinin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Vali Aktaş, üreticilerin, antepfıstığı işleme ve paketleme tesisi ile ürünlerini işleyerek daha yüksek fiyata satma fırsatı bulacaklarını ifade ederek, Çanakkale'ye hayırlı olsun temennisinde bulundu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Çanakkale'de Antepfıstığı İşleme ve Paketleme Tesisi Açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de Antepfıstığı İşleme ve Paketleme Tesisi Açıldı - Son Dakika
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