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Çanakkale'de fast-food işletmelerinde yağ denetimleri yapılıyor - Son Dakika
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Çanakkale'de fast-food işletmelerinde yağ denetimleri yapılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı talimatı doğrultusunda, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından fast-food işletmelerinde kullanılan yağlara yönelik detaylı denetimler gerçekleştiriliyor. Denetimler, yağların kalite standartlarına uygunluğunu kontrol etmeyi hedefliyor.

Çanakkale\'de fast-food işletmelerinde yağ denetimleri yapılıyor
27.01.2024 - 12:14,  Güncelleme: 12:17
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Tarım ve Orman Bakanlığı talimatı doğrultusunda, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 24 Ocak ile 2 Şubat tarihleri arasında il genelinde bulunan fast-food işletmelerinde kızartma işlemlerinde kullanılan katı ve sıvı yağlara yönelik detaylı denetimler gerçekleştiriliyor. Gıda güvenilirliği ve tüketicilerin sağlığını koruma amacıyla yapılan denetimler, kızartmalarda kullanılan yağların kalite standartlarına uygunluğunu kontrol etmeyi hedefledi.

Denetim çerçevesinde, Gıda Kontrol ekipleri tarafından fast-food işletmelerinde kullanılan katı ve sıvı yağlar üzerinde çeşitli analizler gerçekleştirildi. Yağların kalitesini belirlemede kullanılan parametreler arasında polar madde oranı, asit sayısı ve kızartma yağı sıcaklığı gibi önemli faktörler bulunuyor. Bu ölçümler, kızartma yağlarının sağlık ve hijyen standartlarına uygunluğunu değerlendirmek amacıyla yapıldı.

Denetimlerin sonuçlarına göre, fast-food işletmelerinde kullanılan yağların genel kalitesinin belirlenmesinin yanı sıra, her bir işletmenin yağlarını nasıl sakladığı, kullanım ömrünü ne kadar süreyle devam ettirdiği gibi faktörler de detaylı bir şekilde incelendi. Tüm bu kontroller, gıda güvenilirliği açısından önem arz eden unsurları belirleyerek, tüketicilerin sağlığını koruma amacını taşıdı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince, denetimlerin periyodik olarak devam edeceği ve gıda güvenilirliği konusundaki hassasiyetin sürdürüleceği vurgulandı. Tüketicilerden gelen şikayet ve önerilerin de dikkate alındığı denetimler de, bölgedeki fast-food işletmelerinin kalite standartlarına uygunluğunu artırması amaçlanıyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Çanakkale'de fast-food işletmelerinde yağ denetimleri yapılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de fast-food işletmelerinde yağ denetimleri yapılıyor - Son Dakika
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