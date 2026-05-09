Uzunalan köyü hayrı yapıldı

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Uzunalan köyünde düzenlenen geleneksel Çiftçi Bayramı ve köy hayrı 2 bin kişinin katılımı ile yapıldı.

Çan ilçesine bağlı Uzunalan köyünde öğle namazı öncesinde köy camiinde Kuran-ı Kerim ve Mevlidi Şerif tilaveti yapıldı. Kılınan namazın ardından 2 bin kişiye pilav, yoğurt ve tatlı ikram edildi.

Hayır cemiyetine Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, Çan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem, Muhtarlar Derneği Başkanı Turgay Şahin, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı. - ÇANAKKALE