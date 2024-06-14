Çanakkale'de Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

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Çanakkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören ile Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk anıtı önüne çelenk bırakıldı.

Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanında tören gerçekleştirildi. Törene İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Sadi Akman, Jandarma Eğitim Merkez Komutanı J. Albay Ufuk Yetiş, Jandarma Özel Merkez Eğitim Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çakır, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanı SG. Yrb. Ercan Oran, jandarma ve emniyet personelleri ile gaziler katıldı. Tören Atatürk anıtına çelenk bırakılması ile başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Tören Jandarma Personel Kıdemli Çavuş Evren Ecer'in, jandarma teşkilatının tarihçesini okuması ile son buldu. - ÇANAKKALE