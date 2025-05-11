Çanakkale'de jandarman anlamlı Anneler Günü ziyareti

ÇANAKKALE - Çanakkale İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan ve personeli "Anneler Günü" dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.

Çanakkale İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan ve İl Jandarma Komutanlığında görevli personel, Çanakkale'de yaşayan şehit annelerini ziyaret etti. Ziyarette annelerin elleri öpülüp hayır duaları alındı. Annelere bu özel gün vesilesiyle çiçek evde bulunan çocuklara ise çeşitli hediyeler takdim edildi.

İl Jandarma Komutanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Çanakkale İl Jandarma Komutanı Sayın Jandarma Albay Ersin Aslan ve değerli personeli tarafından şehit annelerimiz ziyaret edilerek saygı ve minnetlerimiz iletildi. Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun" ifadelerine yer aldı.