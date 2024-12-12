Çanakkale'de Kadın Yolcular İçin 'Sınırsız Durak' Uygulaması Başlatıldı

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(ÇANAKKALE)- Çanakkale Belediyesi, toplu taşımada kadın yolcuların güvenli ve rahat yolculuk yapabilmeleri amacıyla 'Sınırsız Durak' uygulamasını hayata geçirdi.

Çanakkale Belediyesi, kadın yolcuların güvenli yolculuk yapabilmesi amacıyla 'Sınırsız Durak' uygulamasını başlatıyor. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan uygulama kapsamında bebekli/çocuklu kadınlar günün her saatinde, bebekli/çocuklu olmayan kadınlar ise yaz döneminde (1 Nisan – 31 Ekim) saat 22.00'den, kış döneminde de (1 Kasım – 31 Mart) saat 21.00'den sonra araç trafiği ve yolcu güvenliği esas olmak kaydıyla toplu taşıma araçlarından durak sınırlaması olmadan inebilecek.