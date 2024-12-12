Çanakkale'de Kadın Yolcular İçin 'Sınırsız Durak' Uygulaması Başlatıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de Kadın Yolcular İçin 'Sınırsız Durak' Uygulaması Başlatıldı

Çanakkale Belediyesi, kadın yolcuların güvenliğini artırmak amacıyla 'Sınırsız Durak' uygulamasını hayata geçirdi. Bebekli ya da çocuklu kadınların, günün her saati durak sınırlaması olmaksızın toplu taşıma araçlarından inebilmelerine olanak sağlanacak.

12.12.2024 12:23  Güncelleme: 12:54
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(ÇANAKKALE)- Çanakkale Belediyesi, toplu taşımada kadın yolcuların güvenli ve rahat yolculuk yapabilmeleri amacıyla 'Sınırsız Durak' uygulamasını hayata geçirdi.

Çanakkale Belediyesi, kadın yolcuların güvenli yolculuk yapabilmesi amacıyla 'Sınırsız Durak' uygulamasını başlatıyor. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan uygulama kapsamında bebekli/çocuklu kadınlar günün her saatinde, bebekli/çocuklu olmayan kadınlar ise yaz döneminde (1 Nisan – 31 Ekim) saat 22.00'den, kış döneminde de (1 Kasım – 31 Mart) saat 21.00'den sonra araç trafiği ve yolcu güvenliği esas olmak kaydıyla toplu taşıma araçlarından durak sınırlaması olmadan inebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çanakkale'de Kadın Yolcular İçin 'Sınırsız Durak' Uygulaması Başlatıldı - Son Dakika

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