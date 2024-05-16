Çanakkale'de Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan nakil araçları kontrolleri sıklaştırılıyor - Son Dakika
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Çanakkale'de Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan nakil araçları kontrolleri sıklaştırılıyor

Çanakkale\'de Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan nakil araçları kontrolleri sıklaştırılıyor

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan nakil araçları kontrollerini sıklaştırarak, hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemeyi ve vatandaşlara sağlıklı gıda ve et teminini amaçlıyor. Kontrollerin aynı zamanda kaçak ve usulsüz hayvan geçişlerinin önüne geçilmesi için de önemli olduğu belirtiliyor.

16.05.2024 12:44
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Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan nakil araçları kontrollerini sıklaştırarak, hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemeyi ve vatandaşlara sağlıklı gıda ve et teminini amaçlıyor.

Yapılan denetimler ve kurbanlık alacak vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlar hakkında bilgiler veren Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, "Çanakkale'nin coğrafi konumu ve hayvan ticareti açısından önemli bir merkez olması nedeniyle Kurban Bayramı öncesi köprüde canlı hayvan nakil araçları kontrolleri yapıyoruz. Amacımız, hayvanların sağlıklı şartlarda taşınması ve satılması için gerekli önlemleri almak. Bu uygulama hayvan sağlığı ve gıda güvenliği açısından çok önemli. Kurban bayramı öncesi köprülerde, kara yolu, feribot, deniz yolu ile yapılan canlı hayvan kontrollerinin sadece hayvanların sağlıklı şartlarda taşınması ve satılmasını değil, aynı zamanda hayvan refahının da gözetilmesini amaçlıyoruz. Trakya bölgesi 2010 yılından itibaren şap hastalığından ari bölge olması sebebiyle Avrupa yakasına geçecek hayvanların kan analizleri ve Trakya'ya geçiş sağlık sertifikalarının olması gerekmektedir. Bu belgeler, hayvanların geldikleri noktada İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından aşı ve sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra düzenlenir. Bu kontrol noktalarında hayvanların sağlıkları ve belgeleri tekrar kontrol edilerek herhangi bir sorun olmadığı tespit ettikten sonra hayvan pazarlarına nakledilmektedir. Kontrollerin hijyenik ve insan sağlığına uygun bir ortamın sağlanmasının yanı sıra, hayvanların da yolculuk boyunca gerekli bakımı almasını ve strese girmemesini sağlayacak" diye konuştu.

Kontrollerin hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemeye ve vatandaşlara sağlıklı gıda ve ete ulaştırmaya yardımcı olacağını ifade eden Müdür Türkarslan, "Kontrollerin aynı zamanda kaçak ve usulsüz hayvan geçişlerinin önüne geçilmesi için de önemli olduğunu ifade etti. Şap Hastalığından Ari olan Trakya bölgesine geçme şartını sağlayan hayvanlarda belge kontrolü de yapılacak. Canlı hayvan kontrolleri 24 saat esaslı olarak aralıksız devam edecek. Vatandaşların da bu konuda duyarlı olmalarını ve gerekli hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmelerini önemle rica ederiz" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale'de Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan nakil araçları kontrolleri sıklaştırılıyor - Son Dakika

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