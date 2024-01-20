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Çanakkale'de Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi - Son Dakika
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Çanakkale'de Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale\'de Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi
20.01.2024 - 12:39,  Güncelleme: 12:42
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Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş tarafından yapılan açıklamada, "21.01.2024 Pazar (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 21.01.2024 Pazar (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çanakkale'de Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi - Son Dakika
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