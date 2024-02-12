Çanakkale'de Şehirlerarası Otobüslerde Yolcuların Emniyet Kemeri Kullanımı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Çanakkale'de Şehirlerarası Otobüslerde Yolcuların Emniyet Kemeri Kullanımı Toplantısı Gerçekleştirildi

Çanakkale\'de Şehirlerarası Otobüslerde Yolcuların Emniyet Kemeri Kullanımı Toplantısı Gerçekleştirildi

Çanakkale'de Vali İlhami Aktaş başkanlığında yapılan toplantıda, şehirlerarası yolcu otobüslerinde yolcuların emniyet kemer kullanımının yaygınlaştırılması konusu ele alındı. Toplantıda, emniyet kemeri takmanın önemi ve yasal zorunluluk olduğu vurgulandı.

12.02.2024 13:30  Güncelleme: 13:33
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Çanakkale'de "Şehirlerarası Otobüslerde Yolcuların Emniyet Kemeri Kullanımı" değerlendirme toplantısı Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl Jandarma Komutanı J. Albay Sadi Akman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Celil Sezgin, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Musaoğlu, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ali Demir, Jandarma ve Emniyet Personeli, yolcu taşımacılığı hizmeti veren firma temsilcileri ve şoförler katıldı.

Toplantıda, şehirlerarası yolcu otobüslerinde yolcuların emniyet kemer kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların hassasiyetle takip edilmesi, terminallerde ve güzergahlarda yapılacak denetimlerde emniyet kemeri takmanın önemi ve yasal zorunluluk olduğu konusunda bilgilendirme yapılması, firmaların yolculara emniyet kemeri konusunda bilgi verilmesi konuları değerlendirildi.

Toplantıda İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü J. Teğmen Ahmet Hamdı Öğüt tarafından "Şehirlerarası Otobüslerde Yolcuların Emniyet Kemeri Kullanımı" ile ilgili katılımcılara bilgi verildi.

Toplantı görüş, öneri ve değerlendirmelerin ardından sona erdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Çanakkale'de Şehirlerarası Otobüslerde Yolcuların Emniyet Kemeri Kullanımı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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