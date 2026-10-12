Çanakkale'den bisikletle umreye: 4 bin kilometre pedal - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çanakkale'den bisikletle umreye: 4 bin kilometre pedal

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale\'den bisikletle umreye: 4 bin kilometre pedal
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale’de yaşayan 43 yaşındaki Murat Tecimen, umre ibadetini yerine getirmek üzere bisikletiyle Suudi Arabistan’ın Mekke kentine doğru yola çıktı.

Çanakkale'de yaşayan 43 yaşındaki Murat Tecimen, umre ibadetini yerine getirmek üzere bisikletiyle Suudi Arabistan'ın Mekke kentine doğru yola çıktı. Yaklaşık 4 bin kilometre pedal çevirmeyi hedefleyen Tecimen, yolculuğu sırasında Konya'nın Karapınar ilçesinde mola verdi.

Çanakkale'den kutsal topraklara bisikletiyle ulaşmak isteyen Murat Tecimen için 2 Ekim tarihinde yolculuk öncesi Dumlupınar Camii'nde

tören düzenledi. Cuma namazının ardından İl Müftüsü Mevlüt Topçu tarafından dualarla uğurlanan Tecimen bu anlamlı yolculuğunda Konya'nın Karapınar ilçesine ulaştı. Tecimen her gün 100 kilometre pedal çevirerek 40 günde kutsal topraklara ulaşmayı hedefliyor. Yaklaşık 4 bin kilometrelik yolculuğu boyunca farklı şehirlerden geçecek olan Tecimen, yolculuğunun Karapınar durağında gördüğü misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İlçede bisikletinin arızalandığını belirten Tecimen, kendisine yardımcı olan tamircinin yolculuğunun amacını öğrenince ücret almadığını ve kendisinden dua istediğini söyledi. Her gittiği yerde insanların misafirperverliğiyle karşılaştığını ifade eden Tecimen, "Her gittiğim yerde misafirperverlik var. Karapınar'da bisikletim arızalandı. Bir bisiklet tamircisi yolculuğumu öğrenince para almadı, dua istedi. Benim ülkem çok güzel" dedi.

"Bu yolculuk sabrın, şükrün ve tevekkülün yolculuğu"

Bisikletle yola çıkma nedenini anlatan Tecimen, bu yolculuğun kendisi için yalnızca kilometreleri aşmaktan ibaret olmadığını vurguladı. Tecimen, "Her imkanım vardı ama bisikletle gitmek istedim. Çünkü bu yolculuk, sabrın, şükrün, tevekkülün ve teslimiyetin yolculuğudur. Başka bir vasıtayla birkaç günde aşılabilecek bir yolu emekle, sabırla, alın teriyle ve dua ile katetmek istedim" diye konuştu.

Çanakkale'den yola çıkmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Tecimen, şehitlerin hatırasını yüreğinde taşıyarak kutsal topraklara doğru pedal çevirdiğini dile getirdi.

Kaynak: İHA
Suudi ArabistanÇanakkaleMekkeYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat’ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu Okullar tatil edildi Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü 60 yaşındaki adamın acı sonu Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü! 60 yaşındaki adamın acı sonu
İşte Azerbaycan’daki başörtüsü yasağının perde arkası İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası
Manisa’daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler Manisa'daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü! Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler
16:29
Bakan Çiftçi duyurdu Okul saldırıları sonrası emniyet ve jandarmaya yeni talimat
Bakan Çiftçi duyurdu! Okul saldırıları sonrası emniyet ve jandarmaya yeni talimat!
16:10
Manisa’da 11 kişinin öldüğü kazada otobüs ve tır şoförü tutuklandı
Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada otobüs ve tır şoförü tutuklandı
15:55
Bir kentimiz diken üstünde Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
Bir kentimiz diken üstünde! Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
15:37
Resmen açıklandı Acun Ilıcalı’nın yeni transferi Türkiye’den
Resmen açıklandı! Acun Ilıcalı'nın yeni transferi Türkiye'den
15:25
A Milli Takım’da büyük bomba Herkes Arda’yı beklerken o geliyor
A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor
15:12
Çimenlik alanda şüpheli ölüm Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu
Çimenlik alanda şüpheli ölüm! Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 16:34:24. #7.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'den bisikletle umreye: 4 bin kilometre pedal - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei