Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü \'Masallarla Büyüyorum\' projesini başlattı

Yerel

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Masallarla Büyüyorum' projesinin açılışı gerçekleştirildi. Projeyle, Türk masallarının yeniden canlandırılması, milli, manevi ve kültürel değerlerimize ait masalların anlatılması, sözlü kültürel değerlerimizin etkili eğitim ve iletişim aracı olarak sürdürülebilmesi amaçlanıyor.

Türk masallarının yeniden canlandırılması, milli, manevi ve kültürel değerlerimize ait masalların anlatılması, sözlü kültürel değerlerimizin etkili eğitim ve iletişim aracı olarak sürdürülebilmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Masallarla Büyüyorum' projesi başlatıldı. Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezin de projenin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Müdür Yardımcısı Hasan Ergüven, Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Berna Aras, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

AR-GE Birimi Öğretmeni Yonca İnce koordinatörlüğünde yürütülen 'Masallarla Büyüyorum' projesi çerçevesinde Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezi Masal Odası'nda Anaokulu ve İlkokul 1 ve 2'nci sınıf öğrencilerine Anaokulu Öğretmeni Buçak Balcı İznik tarafından masal anlatımı etkinliklerinin ilki gerçekleştirildi. Masal etkinliğinin ardından Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezi sinema salonunda Çanakkale'nin tanıtımını konu alan çizgi film gösterimi gerçekleştirildi.

Masal etkinliğine katılan ve çizgi film izleyen öğrenciler eğitici ve eğlenceli vakit geçirdi. - ÇANAKKALE