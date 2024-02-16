Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü 'Masallarla Büyüyorum' projesini başlattı - Son Dakika
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Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü 'Masallarla Büyüyorum' projesini başlattı

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü \'Masallarla Büyüyorum\' projesini başlattı

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Masallarla Büyüyorum' projesi kapsamında Türk masalları canlandırılıyor ve milli, manevi ve kültürel değerlerimize ait masallar anlatılıyor. Proje ile sözlü kültürel değerlerimiz etkili bir eğitim ve iletişim aracı olarak sürdürülmeyi hedefliyor. Açılış, Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi ve öğrenciler masal anlatımı etkinlikleri ve çizgi film gösterimiyle eğlenceli bir gün geçirdi.

16.02.2024 11:16  Güncelleme: 11:19
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Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Masallarla Büyüyorum' projesinin açılışı gerçekleştirildi. Projeyle, Türk masallarının yeniden canlandırılması, milli, manevi ve kültürel değerlerimize ait masalların anlatılması, sözlü kültürel değerlerimizin etkili eğitim ve iletişim aracı olarak sürdürülebilmesi amaçlanıyor.

Türk masallarının yeniden canlandırılması, milli, manevi ve kültürel değerlerimize ait masalların anlatılması, sözlü kültürel değerlerimizin etkili eğitim ve iletişim aracı olarak sürdürülebilmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Masallarla Büyüyorum' projesi başlatıldı. Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezin de projenin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Müdür Yardımcısı Hasan Ergüven, Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Berna Aras, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

AR-GE Birimi Öğretmeni Yonca İnce koordinatörlüğünde yürütülen 'Masallarla Büyüyorum' projesi çerçevesinde Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezi Masal Odası'nda Anaokulu ve İlkokul 1 ve 2'nci sınıf öğrencilerine Anaokulu Öğretmeni Buçak Balcı İznik tarafından masal anlatımı etkinliklerinin ilki gerçekleştirildi. Masal etkinliğinin ardından Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezi sinema salonunda Çanakkale'nin tanıtımını konu alan çizgi film gösterimi gerçekleştirildi.

Masal etkinliğine katılan ve çizgi film izleyen öğrenciler eğitici ve eğlenceli vakit geçirdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü 'Masallarla Büyüyorum' projesini başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü 'Masallarla Büyüyorum' projesini başlattı - Son Dakika
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