Çanakkale İl Özel İdaresi Kaçak Yapılarla Mücadelesini Sürdürüyor

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Çanakkale İl Özel İdaresi'nin sorumluluk alanlarında bulunan kaçak yapı ve yapılaşmalarla ilgili mücadelesi etkin bir şekilde devam ediyor.

İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen bu çalışmalar kapsamında, Lapseki ilçesi Suluca köyünde tespiti yapılan ruhsatsız kaçak yapılardan, mevzuat çerçevesinde süresi dolmuş olanların bir kısmının yıkımları yapıldığı, mevzuat çerçevesinde yine süresi dolacakların yıkımlarına aynı kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - ÇANAKKALE