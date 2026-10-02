Çanakkale İl Sağlık Müdürü Görgülü, evde bakım alan yaşlıları ziyaret ederek kutladı

Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle yaş alma ve evde bakım sağlık hizmetlerinden yararlanan yaşlıları ziyaret ederek, yaşlılar gününü kutladı.

Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü yaş alma ve evde bakım sağlık hizmetlerinden yararlanan yaşlıları ziyaret ederek, yaşlılar gününü kutladı. Ziyarette yaşlıların sağlık durumları ve ailelerinin önerilerini alan Dr. Görgülü, özverili çalışmalarından dolayı hastalarımıza sağlık hizmeti sunan ekibin nezdinde ilde hizmet veren tüm evde sağlık ekiplerine de teşekkürlerini iletti.

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Büyüklerimizin duası ve tebessümü, sağlık camiamızın en büyük motivasyon kaynağıdır. Yaşlılarımızın yaşam kalitesini artırmak ve sağlıkla yanlarında olmak için özveriyle çalışan tüm evde sağlık ekiplerimize teşekkür eder, tüm büyüklerimizin Dünya Yaşlılar Günü'nü yürekten kutlarız" ifadelerine yer verildi.