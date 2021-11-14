Çanakkale Köprüsü'nün yapım aşamaları ile meşhur türkü aynı klipte buluştu - Son Dakika

Çanakkale Köprüsü'nün yapım aşamaları ile meşhur türkü aynı klipte buluştu
14.11.2021 00:57
Tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına kavuşacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapım aşamalarının yer aldığı Çanakkale türküsüne klip hazırlandı.
Tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına kavuşacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapım aşamalarının yer aldığı Çanakkale türküsüne klip hazırlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Kenar açıklıkları ve yaklaşım viyadüklerinin kenar aralıklarına 25, 2023 metre orta açıklığa ise 27 olmak üzere toplam 87 tabliye bloğunun montajı yapılmış olacak. Bugün köprünün son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iştirakiyle gerçekleştirilecek. Köprünün yapım aşamalarının yer aldığı Çanakkale türküsü ile hazırlanan klip tam not aldı. - ÇANAKKALE
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