Çanakkale ruhu Erzurum\'da sahneye taşındı

Erzurum'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında düzenlenen programda sahnelenen "Son Nefes: 57. Alay" tiyatro gösterisi izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşlarda korunma ve bakım altında bulunan 24 kız çocuğu tarafından hazırlanan gösteri büyük beğeni topladı. Çanakkale ruhunun sahneye taşındığı performans, izleyicileri derinden etkilerken salonda zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Program sonunda kız çocuklarının sergilediği başarılı performans uzun süre alkışlandı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş'un eşi Nagihan Baruş, konuşmasında Çanakkale ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek, "Bugün burada izlediğimiz bu anlamlı gösteri, çocuklarımızın milli ve manevi değerlerimize ne denli sahip çıktığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu duyarlılığı görmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Emeği geçen tüm çocuklarımızı ve organizasyonda katkı sunan herkesi yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü ise konuşmasında Çanakkale Zaferi'nin tarihimizdeki yerini vurgulayarak, "Çanakkale sadece bir savaş değil, aynı zamanda bir milletin inancı, kararlılığı ve yeniden dirilişinin simgesidir. Bugün bu ruhun genç nesiller tarafından böylesine etkileyici bir şekilde sahneye taşınması hepimizi derinden duygulandırdı. Bu anlamlı organizasyonda emeği bulunan başta çocuklarımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Program sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, çocukların ortaya koyduğu emeğin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın tarih bilinciyle yetişmesi ve milli değerlerimizi içselleştirmesi bizim için son derece önemlidir. Bu program tamamen onların emeği, gayreti ve inancıyla hazırlandı. Ortaya çıkan tablo hepimiz için gurur verici. Bu tür çalışmalarla çocuklarımızın gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Programa, AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Erzurum Valisi Aydın Baruş'un eşi Nagihan Baruş, Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, kamu kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - ERZURUM