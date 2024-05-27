Çanakkale ruhunu taşıyan mobil müze tırı Tekirdağ'da ziyarete açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çanakkale ruhunu taşıyan mobil müze tırı Tekirdağ'da ziyarete açıldı

Çanakkale ruhunu taşıyan mobil müze tırı Tekirdağ\'da ziyarete açıldı

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Çanakkale ruhunu yaşatmak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında ziyaretçilere kapılarını açıyor. Mobil müze, içerisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, fotoğrafların, görsel materyallerin ve videoların sergilendiği bir bölümün yanı sıra Çanakkale askerinin heykelini de barındırıyor. Tekirdağ'da da 3 gün boyunca halkın ziyaretine açık olan mobil müzeye, polis ve jandarma ekipleri de ziyarette bulundu. Müze, Çanakkale'nin önemini ve ruhunu anlatarak farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

27.05.2024 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale ruhunu taşıyan mobil müze tırı Tekirdağ'da ziyarete açıldı.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 81 ilde 7'den 77'ye herkese kapılarını açtı. İçerisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerin ve videoların izletileceği ekranların, Çanakkale Cephesi'nden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin sergileneceği bir bölümün ve Çanakkale askerinin heykelinin de bulunduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Çanakkale ruhunu, tıpkı o gündeymiş gibi yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla projelendirildi.

Dış ses, ambiyans ve tasarımlar ile "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" ülküsüyle Çanakkale ruhu, Türkiye'nin dört bir yanına taşınıyor. Bu çerçevede Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 3 gün boyunca Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanında halkın ziyaretine açık olacak.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komandolar da mobil müzeye gelerek ziyarette bulundu.

Mobil müzeye gelen Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu yaptığı açıklamada, Çanakkale'yi gidip göremeyenler için müzenin zaman zaman illeri dolaştığını ifade ederek, "Çanakkale Savaşı'nın önemini, Çanakkale ruhunu buraya gelenler görmüş olacak. Simgesel ve küçük olmasına rağmen içinde bulundurduğu objeler açısından çok önemli bir tır. Müzenin, öğrencilerimize ve gençlerimize ilham kaynağı olmasını umuyoruz. Çanakkale'de gencecik çocuklar hayatını kaybetti. Farkındalık oluşturmak, Çanakkale'nin öneminin anlaşılması, herkes tarafından bilinmesi açısından bu müze önemli" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Çanakkale, Jandarma, Tekirdağ, Türkiye, Kültür, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çanakkale ruhunu taşıyan mobil müze tırı Tekirdağ'da ziyarete açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:08 Pendik’te kan donduran olay İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu
13:57 Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu
13:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı
12:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz
11:00 İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD’den tek cümlelik açıklama geldi İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi
14:31 Görüntü Türkiye’den Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor
13:44 General Hospital’ın yıldızı Johnny Wactor, silahlı saldırıda hayatını kaybetti General Hospital'ın yıldızı Johnny Wactor, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
13:42 Savunması daha beter Fenerbahçelilere ana avrat küfreden astrolog sessizliğini bozdu Savunması daha beter! Fenerbahçelilere ana avrat küfreden astrolog sessizliğini bozdu
13:16 Dusan Tadic’ten çok konuşulacak açıklama: Sezon başında söyleselerdi kahkaha atardım Dusan Tadic'ten çok konuşulacak açıklama: Sezon başında söyleselerdi kahkaha atardım
12:16 Reisi’nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı Reisi'nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı
12:03 Kendisine zarar verdiği için hastaneye kaldırılan Alisya Bahar Candan cezaevine geri götürüldü Kendisine zarar verdiği için hastaneye kaldırılan Alisya Bahar Candan cezaevine geri götürüldü
11:49 Ünlü isimler, Filenin Sultanları’nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları
11:42 Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı
11:35 Başkanı makam odasında döven memur: ’Gıcıklık hakkımı kullanıyorum, bana oy vermediniz’ dedi Başkanı makam odasında döven memur: 'Gıcıklık hakkımı kullanıyorum, bana oy vermediniz' dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 14:52:29. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale ruhunu taşıyan mobil müze tırı Tekirdağ'da ziyarete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement