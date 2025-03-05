Çanakkale Savaşı Gazisinin Torunundan Anlamlı Yürüyüş - Son Dakika
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Çanakkale Savaşı Gazisinin Torunundan Anlamlı Yürüyüş

Çanakkale Savaşı Gazisinin Torunundan Anlamlı Yürüyüş

Çanakkale Savaşı gazisinin torunu Saffet Gümüş, tarihi üniforması ve Türk bayrağı ile İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyüşe başladı. Üç gün süren yürüyüşü sırasında Tekirdağ'a ulaşan Gümüş, atalarına olan vefasını göstermek ve gençlere vatan bilinci aşılamak amacıyla bu yolu tercih etti. Yürüyüşü 18 Mart'ta Çanakkale Valiliğine ulaşarak tamamlamayı hedefliyor.

05.03.2025 15:07
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Çanakkale Savaşı gazisinin torunu Saffet Gümüş, giydiği tarihi üniforma ve elinde Türk bayrağıyla İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyerek zaferin 110'uncu yılında atalarına vefa gösteriyor.

Çanakkale Savaşı gazisinin torunu Saffet Gümüş, atalarının hatırasına vefa göstermek için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyüş başlattı. Üzerinde Çanakkale Savaşı'nda askerlerin giydiği üniforma, elinde Türk bayrağı ile yola çıkan Gümüş, yürüyüşünün 3. gününde Tekirdağ'a ulaştı. Sahilden yürüyerek ilerleyen Gümüş, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Üç gün önce Avcılar'dan teslim aldığı bayrağı 18 Mart'ta Çanakkale Valiliğine ulaştıracağını belirten Gümüş, "Atalarımızın bize emanet ettiği bu toprakları ve bu al bayrağı ölene kadar taşımaya çalışacağız. O ruhu gelecek nesillere aktarmak bizim borcumuz. 18 Mart günü Çanakkale'ye ulaşıp şehitlerimize dualarımızı okuyarak görevimizi tamamlayacağız" dedi.

Ramazan ayında oruç tutarak yürüyüş yapmanın zorluklarına değinen Gümüş, "Bu sene Ramazan'a denk geldi, kolay olmuyor ama biz bu yola inandık. Atalarımız zamanında çok daha zor şartlarda savaştı. Bize düşen onların hatırasına sahip çıkmak" ifadelerini kullandı.

Yedi yıldır bu yürüyüşü gerçekleştiren Gümüş, gençlere de seslenerek, "Şükürsüz olmayın, elimizdekilerin kıymetini bilin. Bizim gidecek başka bir vatanımız yok. Bayrağımıza, devletimize sahip çıkalım" diye konuştu.

18 Mart'ta Çanakkale'de tamamlanacak olan yürüyüş, Çanakkale ruhunu bugüne taşımaya devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale Savaşı Gazisinin Torunundan Anlamlı Yürüyüş - Son Dakika

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