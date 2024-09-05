Çanakkale Savaşları Yarışmasında Dereceye Giren Öğrenciye Ödül Verildi

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Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün Çanakkale Savaşları ile ilgili düzenlediği "Resim, Şiir Kompozisyon" yarışmalarında dereceye giren öğrenciye hediyesi verildi.

Çıldır Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız ilçede dereceye giren Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Tamay Uzunkayaya yarışmada kazandığı ödülü makam odasında verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Müdür Yıldız; "Çanakkale Savaşları ile ilgili düzenlenen resim ve Şiir Kompozisyon yarışmasında dereceye giren Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Bölge Ortaokulundan öğrencimiz Tamay UZUNKAYA'ya Çanakkale Savaşları ile ilgili eserlerden oluşan ve bakanlığımız tarafından kendisine gönderilen "Çanakkale Savaşları Antolojisi" kitabı takdim ettik. Öğrencimizi tebrik eder, emeği geçen idareci ve öğretmenlerine teşekkür ederiz. - ARDAHAN