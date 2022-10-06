Çanakkale yerel haberi | Çanakkale'de okul duvarına çarpan yaralı 'Peçeli Baykuş' tedavi altına alındı - Son Dakika
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Çanakkale yerel haberi | Çanakkale'de okul duvarına çarpan yaralı 'Peçeli Baykuş' tedavi altına alındı

06.10.2022 13:16

Çanakkale habere göre Çanakkale'de okul duvarına çarpan yaralı 'Peçeli Baykuş' tedavi altına alındıÇANAKKALE Çanakkale'de 3 gün önce bir okulun bahçe duvarına çarparak yaralanan Peçeli Baykuş, Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde tedaviye alındı.

Çanakkale'de okul duvarına çarpan yaralı 'Peçeli Baykuş' tedavi altına alındı

ÇANAKKALE Çanakkale'de 3 gün önce bir okulun bahçe duvarına çarparak yaralanan Peçeli Baykuş, Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde tedaviye alındı.

Çanakkale'de Esenler Mahallesinde 3 gün önce Peçeli Baykuş Vahit Tunalı Anadolu Lisesi bahçesinde okul duvarına çarptı. Yaralanan Baykuş'u gören 3 öğrenci durumu Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Ekipler, yaralı baykuşu Çanakkale DKMP Şube Müdürlüğüne getirdi. Burada tedavi altına alınan Peçeli Baykuş'un sağ kanadında çarpmaya bağlı doku zedelenmesi, bağ bölgesinde çarpma sonucu denge sorunu ve uçarken denge sağlayamadığı tespit edildi. Çanakkale DMKP Veteriner Hekimi Meltem Dimişgi, iç kanama yaşanmaması ve ödem oluşmaması için yaralı Peçeli Baykuş'a ilaç tedavisi uyguladı. Peçeli Baykuş sağlığına kavuşmasının ardından tekrar doğal ortamına salınacak.

Konuyla ilgili Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, "Bir okul binasının duvarına çarpması sonucu kurumumuz Veteriner Hekimi tarafından tedavisine başladığımız peçeli baykuşumuz. Gece kontrolü ve tedavisi yapıldı. Kritik süreci atlatması umuduyla" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Anadolu Lisesi, Çanakkale, Esenler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çanakkale yerel haberi | Çanakkale'de okul duvarına çarpan yaralı 'Peçeli Baykuş' tedavi altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale yerel haberi | Çanakkale'de okul duvarına çarpan yaralı 'Peçeli Baykuş' tedavi altına alındı - Son Dakika
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