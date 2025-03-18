Çanakkale Zaferi\'nin 110. yılı Kütahya\'da gururla kutlandı

Türk tarihinin en büyük zaferlerinden biri olan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi, Kütahya'da düzenlenen törenlerle anıldı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen ilk tören, Kütahya Hava Şehitliği'nde yapıldı.

Törene Kütahya Valisi Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Asım Okat katıldı. Protokol üyelerinin şehitlik anıtına çelenk sunmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Vali Musa Işın ve protokol üyeleri, törenin ardından şehit mezarlarına karanfil bırakarak, aileleriyle görüştü. Törende öğrenciler de şehitler için Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Vali Işın, törende duygu dolu anlar yaşarken, Şeref Defteri'ne şu ifadeleri kaleme aldı: "Sizler, vatan, bayrak, namus ve mukaddesat uğruna en değerli varlığınız olan canlarınızı vererek, şehitlik mertebesine ulaşmış bulunuyorsunuz. Bu topraklarda huzur içinde, bağımsızlığın tadına vararak yaşayan her vatandaşımız sizlere minnet borçludur. Bizlere düşen görev, uğruna canlarınızı verdiğiniz değerlere sahip çıkmaktır. Sizlere layık olmanın tek yolu da budur.18 Mart Şehitler Günü'nde, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar'dan 15 Temmuz'a kadar tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."

Kütahya'da düzenlenen anma programları gün boyunca devam ederken, Çanakkale Zaferi'nin anlamı ve önemi bir kez daha vurgulandı. - KÜTAHYA