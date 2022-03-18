Çanakkale Zaferi Tomarza'da coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale Zaferi Tomarza'da coşkuyla kutlandı

18.03.2022 15:48
Çanakkale Zaferi Tomarza'da coşkuyla kutlandı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Çanakkale Zaferi coşku ile kutlandı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Çanakkale Zaferi coşku ile kutlandı.

Tomarza'da, 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz zaferinin 107. yıldönümü töreni, Hükümet Konağı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. İlçe Kaymakamı Emre Cebeci ve İlçe Belediye Başkan Davut Şahin mozoleye çelenk sunarken, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Jandarma Astsubay Çavuş Murat Çetinkaya yaptı. Törende ayrıca Tomarza Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Gülsu Hicran Gürkan, 'Çanakkale Destanı' şiirini okudu. Törenin ardından Kaymakam Emre Cebeci, şahit yakınları ve gazileri makamında ağırladı. Daha sonra ilçe protokolü şehit kabirlerini ziyaret etti.

Programa; İlçe Kaymakamı Emre Cebeci, İlçe Cumhuriyet Savcısı İbrahim Halil Çayan, İlçe Belediye Başkan Davut Şahin, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, kurum amirleri, şehit yakınları, gaziler, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve siyasi parti temsilcileri katıldı. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Taşkent'te şehitler törenle anıldı Taşkent'te şehitler törenle anıldı Kuyucak'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlandı Kuyucak'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlandı

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Hisarcık, Tomarza, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çanakkale Zaferi Tomarza'da coşkuyla kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
15:51 Acımasız anne kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirmiş!
15:45 Alman basınından şok iddia: Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! 2 farklı nedeni olabilir
15:38 Şarkıcı Nez, 43 yaşına girdi! Kutlamayı 21 yıl önceki dansıyla yaptı
15:35 BeIN'den sonra TRT de yayın ihalesinden çıktı, Saran Group TFF'yi uyardı: Fırsatı kaçırmayın
15:33 İstanbul ulaşımı yüzde 50 zamlanırsa, İstanbullunun bütçesine nasıl yansıyacak: İşte olası ücretler
15:14 Çanakkale Köprüsü hatıra parası basıldı: Tanesi 520 TL'den satılacak!
15:12 Rus ordusunun saldırıları şiddetlendi! Kiev'de 5 katlı apartmana füze saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
15:11 İstanbul Valisi saat vererek uyardı: Bugün 18.00-24.00 arası dışarı çıkmayın, kar sağanakları geliyor!
15:10 Muazzez Abacı'dan "alzheimer" iddialarına videolu yanıt: Allahıma şükür çok iyiyim!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 16:00:17. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkale Zaferi Tomarza'da coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement