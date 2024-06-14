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Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsun Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşamlarını sürdüren huzurevi sakinlerinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Koca çınarlarla yakından ilgilenen ve onlarla uzun süre sohbet eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Yüce Mevla büyüklerimiz gölgesini üzerimizden eksik etmesin" dedi.

Huzurevi sakinlerini ziyaret eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Kıymetli büyüklerimizle her fırsatta bir araya geliyoruz. Bugün ise birlik ve beraberliğimizin müstesna günlerinden olan Kurban Bayramı vesilesiyle bir aradayız. Büyüklerimizle hasbihal ederek kendilerinin Kurban Bayramı'nı tebrik ettik. Cenab-ı Hakk'tan, bilgi ve tecrübeleriyle daima yanımızda olan büyüklerimiz için sağlıklı ve bereketli bir yaşam diliyorum" diye konuştu.

Samsun Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleşen bayramlaşma programı renkli görüntülere sahne olurken huzurevi sakinleri, kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Sandıkçı'ya teşekkür etti.

Programa, Samsun Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Hakan Zeren de katıldı. - SAMSUN