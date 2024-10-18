Canik Belediye Başkanı Muhtarlara Bilgisayar Hediye Etti

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SAMSUN (İHA) – Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki tüm muhtarlara bilgisayar hediye etti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik eden Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçede sürdürülen projeler hakkında muhtarlara bilgiler aktarıp, onların talep ve önerilerini dinledi. İlçedeki muhtarlara, mahalle muhtarlıklarında kullanılmak üzere bilgisayar hediye eden Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik'te eşit hizmet ve etkin çözüm ilkesiyle çalışmaya devam ettiklerini ifade ederek, kolektif şuur ve istişare kültürüyle ilçemize hizmet ettiklerini yineledi.

Ortak akıl anlayışına büyük önem verdiklerini ve bu doğrultuda ilçedeki çalışmaları şekillendirdiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz çalışmaların temelinde, muhtarlarımızla ve hemşehrilerimizle gerçekleştirdiğimiz istişareler yer alıyor. Tüm çalışmalarımızı ortak akıl ve eşit hizmet anlayışıyla gerçekleştiriyoruz. Muhtar kardeşlerimiz ve hemşehrilerimizle beraberlik içerisinde ilçemizi daha ileriye taşımaya devam ediyoruz. Çalışmalarımızı büyük bir gayret ve özveriyle sürdürüyor, Canik'imize gönülden hizmet ediyoruz. Kamu hizmetinin yürütülmesinde üstün gayret gösteren, devlet ve millet arasında önemli bir köprü vazifesi gören, demokrasimizin mihenk taşı muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyor, özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan İbrahim Sandıkçı'nın ev sahipliğinde Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa Canik Muhtarlar Dernek Başkanı Ahmet Genç, Canik Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve muhtarlar katıldı. Program, Başkan İbrahim Sandıkçı'nın muhtarlara hediye takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu. - SAMSUN