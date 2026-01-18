Başkan Sandıkçı: "Aile bütçesine katkılar sunan desteklerimizi sürdürüyoruz" - Son Dakika
Başkan Sandıkçı: "Aile bütçesine katkılar sunan desteklerimizi sürdürüyoruz"

Başkan Sandıkçı: "Aile bütçesine katkılar sunan desteklerimizi sürdürüyoruz"
18.01.2026 12:16  Güncelleme: 12:26
Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, anne adaylarına bebek destek paketleri hediye ettiklerini ve bunun yanı sıra aile bütçesine katkı sunan çeşitli destek programları geliştirdiklerini açıkladı.

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, aile bütçesine katkı sunan destekleri hayata geçirmeye devam ettiklerini, anne adaylarına içerisinde tüm ihtiyaç ürünlerinin yer aldığı bebek destek paketlerini hediye etmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki anne adaylarına bebek destek paketi hediye ettiklerini belirtti. Kız ve erkek çocuklar için ayrı bir şekilde hazırladıkları bebek destek paketlerinin içerisinde bebeklerin tüm ihtiyaç ürünlerinin yer aldığını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, paketleri Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı tebliğe uygun ürünlerden oluşturduklarını söyledi.

İlçedeki anne adaylarına yönelik gebe bilgilendirme eğitim programı gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde aile bütçesine katkılar sunan destek programlarımızı sürdürüyoruz. İlçemizdeki anne adaylarımıza bebek destek paketi hediye etmeye devam ediyoruz. Paketlerimizin içerisinde çocuklarımızın ihtiyaçları olan tüm ürünler yer alıyor. Kız ve erkek çocuklarımız için ayrı olarak hazırladığımız paketlerimizde yer alan ürünleri, Ticaret Bakanlığımızın belirlediği şartları taşıyan ürünlerden oluşturuyoruz. Ayrıca anne adaylarımıza yönelik gebe bilgilendirme eğitim programları da gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Aile bütçesine katkılar sunan yeni destek programlarını hayata geçirmeyi sürdürdüklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde aile bütçesine katkı sunmayı hedeflediğimiz yeni destek programlarını hayata geçirmeye devam ediyoruz. Çanta ve kırtasiye seti desteğinden emekli vatandaşlarımıza yönelik indirim uygulamalarına, bebek destek paketinden nikah ücret desteğine kadar birçok alanda destek programlarımızı sürdürüyoruz. Sosyal belediyecilik alanında örnek projelere imza atmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

