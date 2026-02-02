Canik\'te nikah ücret desteği devam ediyor

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, bu yıl da nikah ücret desteğini sürdürdüklerini ve çiftlerin nikah işlemlerini ücretsiz bir şekilde gerçekleştirmeye devam ettiklerini açıkladı.

Bu yıl da çiftlerin nikah işlemlerini ücretsiz bir şekilde gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, 2026 yılında evlenmek üzere Canik Belediyesi'ne başvuran çiftlerden nikah dosya tetkik ücreti almayacaklarını söyledi. Sosyal belediyecilikte örnek olan çalışmaları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Bu yıl da nikah ücret desteği sağlamaya devam ediyoruz" dedi.

2025 yılında 950 çiftin nikah işlemlerini ücretsiz bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, 2026 yılında da nikah ücret desteği sağlamaya devam ettiklerini belirterek, "Canik'imizde ailelerimize, gençlerimize ve aile kurumu oluşturmak üzere yola çıkan çiftlerimize yönelik desteklerimizi sürdürüyor, sosyal destek programlarımıza yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Bu yıl da evlenmek üzere belediyemize müracaat eden çiftlerimizin nikah işlemlerini ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Çiftlerimizden nikah dosya tetkik ücreti almıyor, kendilerinin nikah işlemlerini ücretsiz bir şekilde tamamlıyoruz. Ailelerimizin ve gençlerimizin bütçelerine katkılar sunan ve sosyal açıdan destekleyen yeni uygulamalara ve projelere imza atmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN