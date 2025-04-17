Canik Belediyesi\'nden Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Desteği

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, çölyak hastaları için glütensiz gıda paketi desteği sağlamaya devam ettiklerini söyledi.

Glütensiz ürünlerden oluşan gıda paketlerini ilçedeki çölyak hastası vatandaşlara ulaştırdıklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik ilçemizde çölyak hastası hemşehrilerimize yönelik glütensiz gıda paketi desteğimizi sürdürüyoruz. Glütensiz gıda ürünleri üreten firmaların sınırlı olması ve ücretlerinin yüksek olması sebebiyle glüten hassasiyeti taşıyan hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştırmak için glütensiz gıda paketi desteği sağlamaya devam ediyoruz. Çölyak'ın farkındayız" dedi.

Başvurular başladı

Canik Belediyesi Glütensiz Gıda Paketi Desteği yeni dönem başvuruları başladı. Canik Belediyesi'nden glütensiz gıda paketi desteğine ilişkin yapılan açıklamada, ikametgah kaydı Canik ilçesinde olan çölyak hastası vatandaşların 28 Nisan 2025 tarihine kadar Canik Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü üzerinden Glütensiz Gıda Paketi Desteği'ne başvuruda bulunabileceği kaydedildi. Glütensiz gıda paketi desteği hakkında belediyenin çağrı merkezinden de detaylı bilgi alınabiliyor. - SAMSUN