Canik Belediyesi\'nden Emeklilere İndirim Destekleri

Samsun'un Canik Belediyesi, emekli vatandaşlara belediyeye ait düğün salonlarında çocukları için gerçekleştireceği kiralama işlemlerinde yüzde 50, Canik Meşe Tesisleri'nde yüzde 30 indirim uygulamasını sürdürüyor.

Canik Belediyesi, emekli vatandaşlara ekonomik destek sağlayan ve onların sosyal refah düzeyini arttırmaya yönelik uygulamalarıyla takdirleri toplamaya devam ediyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, emekli vatandaşların sosyal refah düzeyine katkı sağlamaya yönelik yeni projeler üzerinde yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini ifade ederek, emekli vatandaşlara belediyeye ait düğün salonlarında çocukları için gerçekleştireceği kiralama işlemlerinde yüzde 50, Canik Meşe Tesisleri'nde yüzde 30 indirim uygulamasını sürdürdüklerini kaydetti.

Emeklilere indirim

Emekli vatandaşların ekonomik ve sosyal refah düzeyine katkı sağlayan projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde emekli vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik refah düzeyine katkılar sunan uygulamalarımızı sürdürüyoruz. Emekli vatandaşlarımızın belediyemize ait düğün salonlarında çocukları için gerçekleştireceği kiralama işlemlerinde yüzde 50, belediyemiz Canik Meşe Tesisleri'nde yüzde 30 oranında indirim uygulamamıza devam ediyoruz. Emekli vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal refah düzeyine artı değer katmaya yönelik yeni projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu. - SAMSUN