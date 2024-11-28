Canik Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibine Sosyal Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Canik Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibine Sosyal Destek

Canik Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahibine Sosyal Destek

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki ihtiyaç sahibi, engelli ve dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal destek çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı. Yardım faaliyetleri ile hemşehrilerin yanında olduklarını vurguladı.

28.11.2024 13:24  Güncelleme: 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki ihtiyaç sahibi, engelli ve dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal destek çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Canik Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla gönüllere dokunmaya devam ediyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede sosyal yardım çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürdüklerini ifade etti. Canik'teki ihtiyaç sahibi, dar gelirli ve engelli vatandaşları hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'te gönüllere ulaşmaya devam ediyoruz" dedi.

Yakın takip

İlçedeki ihtiyaç sahibi, dar gelirli ve engelli vatandaşların ihtiyaç takiplerini düzenli olarak gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Sandıkçı, "Canik'imizde sosyal destek çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle sürdürmeye devam ediyoruz. İlçemizdeki ihtiyaç sahibi, engelli ve dar gelirli vatandaşlarımızın ihtiyaç takiplerini ekiplerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Belediyemiz Sosyal Yardım Hizmetleri Birimi'nin tespitleri ve talepler doğrultusunda, ayni ve nakdi desteklerimizi hemşehrilerimize ulaştırıyoruz. Üzerimizdeki sorumluluğun bilinciyle çalışıyor kapı kapı, sokak sokak hemşehrilerimize ulaşıyoruz. Canik'te gönüllere dokunmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi, Yerel Yönetim, Güncel, Yerel, Yaşam, Canik, Son Dakika

Son Dakika Yerel Canik Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibine Sosyal Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:51 Sahte dolar nasıl anlaşılır İşte sayma makinelerini bile atlatan paradaki sır Sahte dolar nasıl anlaşılır? İşte sayma makinelerini bile atlatan paradaki sır
13:42 MSB kaynaklarından Halep’te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
12:58 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB’den art arda açıklamalar Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar
12:34 İstanbul’da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu İstanbul'da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
22:06 Adalet Bakanlığı Öcalan ile görüşme talebine onay verildiği iddiasını yalanladı Adalet Bakanlığı Öcalan ile görüşme talebine onay verildiği iddiasını yalanladı
21:53 Arda Güler, Liverpool-Real Madrid maçına ilk 11’de başlayarak bir ilki yaşadı Arda Güler, Liverpool-Real Madrid maçına ilk 11'de başlayarak bir ilki yaşadı
21:44 İngiliz bankacılık devi Bitcoin için 2025 tahminini açıkladı İngiliz bankacılık devi Bitcoin için 2025 tahminini açıkladı
21:33 Genel Kurul’da gerginlik: ’Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı’ dedi ortalık karıştı Genel Kurul'da gerginlik: 'Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı' dedi ortalık karıştı
20:58 İngiliz polisinden PKK operasyonu: Arama yapılan adreslerden biri teröristleri paniğe soktu İngiliz polisinden PKK operasyonu: Arama yapılan adreslerden biri teröristleri paniğe soktu
20:37 İsrail, UCM’nin Netanyahu ve Gallant Hakkındaki Tutuklama Emrine İtiraz Etti İsrail, UCM'nin Netanyahu ve Gallant Hakkındaki Tutuklama Emrine İtiraz Etti
20:28 RAMS Başakşehir, Petrocub ile 1-1 berabere kaldı RAMS Başakşehir, Petrocub ile 1-1 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 15:11:58. #1.12#
SON DAKİKA: Canik Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibine Sosyal Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.