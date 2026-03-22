Canik\'te Ramazan bayramı bayramlaşması

Samsun'un Canik Belediyesi tarafından Ramazan bayramı bayramlaşma programı düzenlendi.

Canik Belediyesi hizmet binasında düzenlenen programda vatandaşlarla yakından ilgilenen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, çocuklarla da bayramlaşarak onların sevincine ortak oldu. Farklı il ve ilçelerden gelen vatandaşların da katıldığı programda, çocukların Sandıkçı ile bayramlaşmak için yarıştığı anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Programda konuşan Başkan İbrahim Sandıkçı, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Canik'imizde hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Ortak aklı esas alan yönetim anlayışımızla ilçemize değer katmayı sürdürüyoruz. Bayramlaşma programımızda 7'den 70'e herkesle bayramın sevincini paylaştık. Rabbim sağlık, birlik ve beraberlikle nice bayramlara kavuşmayı nasip eylesin" dedi. Ramazan Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını temenni eden Sandıkçı, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Program hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Programa, önceki dönem Ticaret Bakanı ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN