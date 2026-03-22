Canik'te Ramazan bayramı bayramlaşması

22.03.2026 13:06  Güncelleme: 13:27
Samsun'un Canik Belediyesi, Ramazan bayramı dolayısıyla bir bayramlaşma programı düzenledi. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlar ve çocuklar bir araya geldi. Başkan Sandıkçı, birlik ve beraberlik mesajı vererek, bayramın sevincini paylaştı.

Samsun'un Canik Belediyesi tarafından Ramazan bayramı bayramlaşma programı düzenlendi.

Canik Belediyesi hizmet binasında düzenlenen programda vatandaşlarla yakından ilgilenen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, çocuklarla da bayramlaşarak onların sevincine ortak oldu. Farklı il ve ilçelerden gelen vatandaşların da katıldığı programda, çocukların Sandıkçı ile bayramlaşmak için yarıştığı anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Programda konuşan Başkan İbrahim Sandıkçı, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Canik'imizde hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Ortak aklı esas alan yönetim anlayışımızla ilçemize değer katmayı sürdürüyoruz. Bayramlaşma programımızda 7'den 70'e herkesle bayramın sevincini paylaştık. Rabbim sağlık, birlik ve beraberlikle nice bayramlara kavuşmayı nasip eylesin" dedi. Ramazan Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını temenni eden Sandıkçı, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Program hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Programa, önceki dönem Ticaret Bakanı ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu
Güney Kore’de fabrika yangını 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı Güney Kore'de fabrika yangını! 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi
ABD ordusu, İran’daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu ABD ordusu, İran'daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu

12:58
Katar’da helikopter düştü 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu
12:25
İstanbul Fatih’te iki bina çöktü Enkaz altında kalanlar var
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
12:11
Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak
Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak
11:55
İlber Ortaylı’nın vefatından önceki son programı Kapanıştaki sözleri yürek burktu
İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu
11:22
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı
11:06
İngiltere’ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi’ne ulaştı
İngiltere'ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi'ne ulaştı
