Canik Belediyesi Öğrencileri Yapay Zeka Eğitimleriyle Buluşturuyor - Son Dakika
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Canik Belediyesi Öğrencileri Yapay Zeka Eğitimleriyle Buluşturuyor

Canik Belediyesi Öğrencileri Yapay Zeka Eğitimleriyle Buluşturuyor

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede yapay zeka eğitim programları ile öğrencileri ve vatandaşları teknoloji konusunda bilinçlendiriyor. Yapay zeka sistemleri ve siber güvenlik üzerine uzman isimlerle gerçekleştirilen eğitimlerle, yeni nesil teknolojilere yönelik farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

08.12.2024 10:06  Güncelleme: 10:08
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Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öğrencileri bilim ve teknoloji eğitimleriyle buluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

Canik Belediyesi, ilçede gerçekleştirdiği yapay zeka eğitim programıyla Bilişim Uzmanı Müminhan Bilgin'i vatandaşlarla bir araya getirdi. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde gerçekleşen ve ilginin yoğun olduğu eğitim programında Bilişim Uzmanı Müminhan Bilgin yapay zeka sistemleri, yapay zeka türleri ve yapay zeka algoritmaları hakkında öğrencilere ve vatandaşlara bilgiler verdi.

Siber güvenlik ve yapay zeka alanında eğitim programları gerçekleştirdiklerini, bu alanlarda uzman isimleri öğrenciler ve vatandaşlarla bir araya getirmeye devam ettiklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede teknolojiyi üreten nesilleri titizlikle yetiştirdiklerini kaydetti. Başkan İbrahim Sandıkçı, "Öğrencilerimiz başta olmak üzere her yaş grubundan vatandaşımızı, bilim ve teknoloji alanında uygulamalı eğitim, seminer ve konferans programlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz. Siber güvenlik, veri güvenliği ve dijital ortamlarda kişisel verilerin korunmasına yönelik farkındalık oluşturan programlarımızla, alanında uzman isimleri öğrencilerimizle ve hemşehrilerimizle bir araya getiriyoruz. Bilim ve teknoloji alanındaki eğitimlerimizle çocuklarımızı ve gençlerimizi yeni nesil teknolojilerle buluşturuyor, teknoloji okuryazarı nesilleri toplumumuza kazandırıyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Canik Belediyesi Öğrencileri Yapay Zeka Eğitimleriyle Buluşturuyor - Son Dakika

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