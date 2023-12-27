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Canik Belediyesi, Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan askerler için mevlit programı düzenledi - Son Dakika
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Canik Belediyesi, Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan askerler için mevlit programı düzenledi

Canik Belediyesi, Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan askerler için Canik Merkez Camisi'nde mevlit programı düzenledi. Programda, şehitler ve görevlerini sürdüren güvenlik güçleri için dualar edildi. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, teröristlerin amaçlarına ulaşamayacaklarını belirterek, şehitlerimize Allah'tan rahmet diledi ve güvenlik güçlerine muvaffakiyetler diledi.

Canik Belediyesi, Pençe-Kilit Harekat Bölgesi\'nde şehit olan askerler için mevlit programı düzenledi
27.12.2023 - 16:18,
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Canik Belediyesi, Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan askerler için mevlit programı düzenledi.

Mevlid-i Şerif'in gerçekleştirildiği Canik Merkez Camisi'ne dev Türk bayrağı asıldı. Vatandaşların ve protokol üyelerinin katılımıyla düzenlenen programda şehitler ve görevlerini sürdüren güvenlik güçleri için dualar edildi.

"Teröristler asla amaçlarına ulaşamayacak"

Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde şehit olan askerlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Vatan, millet ve mukaddes değerler uğrunda şehadet mertebesine ulaşan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman güvenlik güçlerimiz, alçak teröristlere şehitlerimizin hesabını sormaya devam ediyor. Ne teröristler ne de terör örgütlerini maşa gibi kullanan güçler asla amaçlarına ulaşamayacak. Cenab-ı Hakk'tan ülkemizin güvenliği için görev yapan tüm güvenlik güçlerimize muvaffakiyetler diliyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Canik Belediyesi, Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan askerler için mevlit programı düzenledi - Son Dakika


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