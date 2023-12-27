Canik Belediyesi, Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan askerler için mevlit programı düzenledi.

Mevlid-i Şerif'in gerçekleştirildiği Canik Merkez Camisi'ne dev Türk bayrağı asıldı. Vatandaşların ve protokol üyelerinin katılımıyla düzenlenen programda şehitler ve görevlerini sürdüren güvenlik güçleri için dualar edildi.

"Teröristler asla amaçlarına ulaşamayacak"

Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde şehit olan askerlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Vatan, millet ve mukaddes değerler uğrunda şehadet mertebesine ulaşan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman güvenlik güçlerimiz, alçak teröristlere şehitlerimizin hesabını sormaya devam ediyor. Ne teröristler ne de terör örgütlerini maşa gibi kullanan güçler asla amaçlarına ulaşamayacak. Cenab-ı Hakk'tan ülkemizin güvenliği için görev yapan tüm güvenlik güçlerimize muvaffakiyetler diliyorum" dedi. - SAMSUN