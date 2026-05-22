Bu ilçe belediyesinde her çalışana 5 bin TL bayram ikramiyesi
Bu ilçe belediyesinde her çalışana 5 bin TL bayram ikramiyesi

Bu ilçe belediyesinde her çalışana 5 bin TL bayram ikramiyesi
22.05.2026 11:08  Güncelleme: 11:09
Samsun Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, tüm belediye personelinin hesaplarına 5 bin TL Kurban Bayramı ikramiyesi yatırdıklarını açıkladı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, tüm belediye personeliyle birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam ettiklerini, ilçeye yeni projeleri ve yatırımları kazandırmayı sürdürdüklerini ifade etti. Canik Belediyesi ailesinin büyük bir ekip ruhuna sahip olduğunu ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, bu yıl da tüm belediye personeline 5 bin TL Kurban Bayramı ikramiyesi verdiklerini söyledi. Bayram ikramiyelerini belediye çalışanlarının hesaplarına yatırdıklarını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "5 bin TL bayram ikramiye ödemelerini tüm ekip arkadaşlarımızın hesaplarına gerçekleştirdik" dedi.

Bu yıl da geleneği sürdürdüklerini vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imiz için tüm ekip arkadaşlarımızla gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimize daha etkin bir şekilde hizmet sunmak adına yeni projeleri hayata geçiriyoruz. Bu yıl da tüm ekip arkadaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemelerini tamamladık. İlçemiz için gece gündüz demeden çalışan tüm ekip arkadaşlarımızın hesaplarına, 5 bin TL Kurban Bayramı ikramiyelerini yatırdık. Ekip arkadaşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam ederek Canik'imizin değerine değer katan yatırımları hizmete sunmayı sürdüreceğiz. Tüm kıymetli ekip arkadaşlarımın ve değerli ailelerinin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık ve huzur içerisinde bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

