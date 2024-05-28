Canik Belediyesi, Samsun Üniversitesi Tanıtım Günleri\'nde öğrencilere destek sağladı

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Canik Belediyesi, öğrencilere yönelik destekleriyle gönüllere dokundu.

Samsun Üniversitesi Tanıtım Günleri'nde stant alanları oluşturulması için materyal desteği sağlayan Canik Belediyesi, Samsun Üniversitesi Canik Kampüsü'nde gerçekleştirilen organizasyonda öğrencilere ve ziyaretçilere ikramlarda bulundu.

Samsun Üniversitesi Canik Kampüsü'nde gerçekleştirilen organizasyonda stant alanları oluşturulmasına yönelik destek sağlayan Canik Belediyesi, Gönül Sofrası İkram Aracı'yla organizasyonda yer alan katılımcılara, öğrencilere ve ziyaretçilere ikramlarda bulundu. Öğrenciler, Samsun Üniversitesi Tanıtım Günleri'ne verdiği desteklerden ve ikramlardan dolayı Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'ya teşekkür etti. - SAMSUN