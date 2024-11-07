Canik\'e Yeni Sosyal Yaşam Alanları Kazandırılıyor

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SAMSUN (İHA) – Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye yeni sosyal yaşam alanları kazandırmaya devam ettiklerini söyledi.

İlçede yapım çalışmalarını sürdürdükleri yeni parklarda, çocukların dilediği gibi vakit geçirebileceği oyun alanlarını özenle hazırladıklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Tüm mahallelerimize yeni sosyal yaşam alanları kazandırıyoruz. Parklarımızı temelden hazırlıyoruz. Yapım çalışmalarını büyük bir özveriyle tamamladığımız sosyal yaşam alanlarını çocuklarımızın ve hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Sosyal yaşam alanlarımızın içerisini oyun grupları, dinlenme ve spor alanları ile donatıyoruz. Ayrıca gerçekleştirdiğimiz peyzaj çalışmalarıyla parklarımızı estetik bir görünüme ve yeşil dokusuna kavuşturuyoruz" dedi.

Canik'te yeni sosyal yaşam alanlarını vatandaşların hizmetine sunmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Sandıkçı, "Çocuklarımızın ve ailelerimizin dilediği gibi vakit geçebildiği, sporseverlerin durak noktası olan yeni sosyal yaşam alanlarını Canik'imize kazandırmaya devam edeceğiz. Birçok fonksiyonu içerisinde barından, modern yapısıyla ilçemize değer katan yeni sosyal yaşam alanlarını hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı sürdüreceğiz. Canik'imiz için daha çok çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN