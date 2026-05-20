Eski sanayi esnafının Toybelen ısrarı: "330 iş yeri bizim olmalı"

Samsun'un Canik ilçesinde bulunan eski sanayi esnafının Toybelen Sanayi Sitesi'ne yönelik talepleri sürüyor. Yeniden bir araya gelen esnaf, Toybelen Sanayi Sitesi'nde bulunan iş yerlerinin kendilerine tahsis edilmesini istedi.

Eski Sanayi Sitesi içerisinde yer alan Samsun Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Proje Alanı İrtibat Ofisi önünde toplanan esnaf, sorunlarının çözülmesini isteyerek yetkililere çağrıda bulundu. Esnaf adına yapılan açıklamalarda, 330 dükkanın Gülsan ve eski sanayi esnafına verilmesini talep edildi.

Esnaf Mustafa Güveli, dükkanları ücretsiz istemediklerini belirterek, "Gülsan Sanayi Sitesi'ne nasıl bir bedel konulduysa biz de aynı şartları istiyoruz. Sadece ödeme kolaylığı talep ediyoruz. 330 dükkanın bize verilmesini istiyoruz. Artık kirada olmaktan yorulduk. Büyüklerimizin sesimizi duymasını istiyoruz" dedi.

Esnaf Yücel Akbay ise sürecin bir an önce tamamlanmasını isteyerek, "Bu işle ilgili kim varsa bizim derdimize derman olsun. Şu anda işimizi bıraktık, dükkanlarımızda araçlar tamir için bekliyor. Devlet büyüklerimizden bu süreci bir an önce sonuçlandırmalarını istiyoruz. Hep birlikte yeni iş yerlerimize kavuşmak istiyoruz. Ne bizim ne de devletin zarar göreceği bir süreç olmasını istemiyoruz" diye konuştu.

Yakup Kavas da Gülsan Sanayi Sitesi'nin Toybelen'e taşınmasının ardından çalışma koşullarının zorlaştığını ifade ederek, "Parçacı, tornacı ve malzeme tedarik ettiğimiz noktalar bizden uzaklaştı. Sanayinin dengesi tamamen bozuldu" şeklinde konuştu. - SAMSUN