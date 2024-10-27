Canik\'te Akıl ve Zeka Oyunları ile Öğrenci Gelişimine Destek

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Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfları ile öğrencilerin gelişmelerine yardımcı olduklarını söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, eğitim alanına yönelik vizyon projeleri ilçeye kazandırmaya devam ettiklerini ifade etti. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik'teki okullarda öğrencilerin hizmetine sundukları Canik Akıl ve Zeka Oyunları sınıfları ile öğrencilerin gelişmelerine katkılar sunan tarihi zeka ve strateji oyunlarıyla buluşturduklarını ifade etti.

İlçedeki okullarda özenle hazırladıkları Canik Akıl ve Zeka Oyunları sınıflarında öğrencilere, dünyaca bilinen tarihi zeka ve strateji oyunları eşliğinde eğitim verdiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Sınıflarımızla gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle öğrencilerimizin gelişimlerini daha ileriye taşıyoruz. Öğrencilerimizin hem eğitim, hem de gündelik yaşamlarına katkılar sunan yeni pratikler kazanmalarına destek oluyoruz. Bunlarla birlikte çok sayıda eğitici ve eğlenceli eğitim materyali de yer alıyor" diye konuştu. - SAMSUN