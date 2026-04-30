Canik\'te araç filosu büyüyor

Samsun'da Canik Belediyesi, sahadaki hizmet kapasitesini artırmak amacıyla araç filosunu yeni araç ve iş makineleriyle güçlendirmeyi sürdürüyor. Daha önce 4 katına çıkarılan filo, son olarak temizlik ve hizmet araçlarıyla takviye edildi.

Belediye ekipleri, ekskavatör, vakumlu süpürge aracı ve çeşitli hizmet araçlarının ardından çöp taksilerini de filoya dahil ederek çalışmalarını hızlandırdı. Yeni araçlarla birlikte özellikle temizlik ve saha hizmetlerinde verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunmak için araç yatırımlarına devam ettiklerini belirterek, "Araç filomuzun gücüne güç katmaya devam ediyoruz. Sahadaki çalışmalarımızı daha etkin yürütmek ve hemşehrilerimize hızlı hizmet ulaştırmak adına filomuzu sürekli yeniliyoruz. Yeni araçlarımız Canik'imize hayırlı olsun" dedi. - SAMSUN