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Canik'te birim müdürleri ödüllendirildi - Son Dakika

Canik'te birim müdürleri ödüllendirildi

30.12.2021 18:17
Canik'te birim müdürleri ödüllendirildi

Canik Belediyesi'nin 2021 yılına ait faaliyet raporu sunumunun yapıldığı toplantıya katılan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, birim müdürlerini ödüllendirdi.

Canik Belediyesi'nin 2021 yılına ait faaliyet raporu sunumunun yapıldığı toplantıya katılan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, birim müdürlerini ödüllendirdi.

Başkan İbrahim Sandıkçı, 2021 yılında belediye birimleri tarafından gerçekleştirilen faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi almak üzere başkan yardımcıları, danışmanlar ve birim müdürleriyle buluştu. Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde bir araya gelinen programda Canik Belediyesi birim müdürleri tarafından bir yıllık faaliyet ve çalışmaların rapor edildiği bir sunum gerçekleştirildi. Başkan İbrahim Sandıkçı, 2022 yılında yapılacak çalışmalar hakkında yol haritasının da belirlendiği toplantıda birim müdürlerine ödül takdiminde bulundu. 2021 yılının ilçe adına çok verimli geçtiğini söyleyen Başkan Sandıkçı, "Bugün için arkadaşlarımız ellerinden geleni yapıyorlar. Gelecek yıl inanıyorum ki çok daha başarılı bir hizmet yılı olacak" dedi.

"Başarı ekip işidir"

Başarının ekip işi olduğunu söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, sunum yapan bütün birim müdürlerini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Başkan İbrahim Sandıkçı, "Elde edilen başarılar hep beraber, ekip halinde siz değerli müdürlerimiz vasıtasıyla ortaya çıkmıştır. Ekip senkronize halinde çalışırsa başarı da kendiliğinden geliyor. 2021 yılı içerisinde Canik Belediyesi'nin ve ekibinin ortaya koymuş olduğu ciddi bir başarı elde edildi. Bu başarı hepimizin ve birimlerinizde görev yapan arkadaşlarınızın başarısıdır" diye konuştu.

"Zaferle değil, seferle mükellefiz"

Belediyeciliğin gönül işi olduğunu dile getiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, şunları söyledi:

"Personelimizin ve müdürlerimizin başarılı çalışmaları hepimizi gururlandırıyor. Elde edilen başarıları yeterli göremeyiz. Her zaman daha iyisini yapmaya çalışmalıyız. Çünkü insanların bizden beklentisi çok fazla. Ben inanıyorum ki bu ekip çok daha güzel işler ortaya koyabilir. Biz zaferle değil, seferle mükellefiz. Çalıştığım dönemde iz bırakamayacaksam bu görevde bulunmamın hiçbir anlamı yok. Sürekli yenilenerek sisteme katkıda bulunmak gerekiyor. Vatandaşımıza karşı çözüm odaklı olmalıyız. Her problem için bir çözüm yolu vardır. İmar planı başlı başına bu döneme damgasını vuran bir çalışmaydı. Arkadaşlarımızın sayesinde sıkıntısız şekilde altından kalktık çok şükür. Bugüne kadar en az hata ile yapılmış, en büyük imar çalışmasını ortaya koymuş olduk. İnsandan alıp belediyeye değil, belediyeden alıp insanımıza veren bir anlayışla bunu yaptık. Bu çalışmayla diğer belediyelere de örnek olduk."

Program sonunda toplu olarak fotoğraf çekimi yapıldı. - SAMSUN

Canik'te birim müdürleri ödüllendirildi
Canik'te birim müdürleri ödüllendirildi
Canik'te birim müdürleri ödüllendirildi

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Canik Belediyesi, İbrahim Sandıkçı, Canik, imar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Canik'te birim müdürleri ödüllendirildi - Son Dakika


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