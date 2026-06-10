Canik\'te tarihi dönüşüm sürüyor: İlk etapta 656 konut yapılacak

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Soğuksu Mahallesi'nde sürdürdükleri kentsel dönüşüm projesinin ilk etabında 656 konutun yapılacağını söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede depreme dayanıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturmak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Canik'te vatandaşların güvenli konutlara ve yeni sosyal yaşam alanlarına kavuşacağı Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi'nde depreme dayanıksız yapıların yıkım sürecinin devam ettiğini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, projenin ilk etabında 656 bağımsız bölümün yapılacağını aktardı. Soğuksu Mahallesi'nde 17,5 hektar alanda kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren ve süreci vatandaşlarla istişare halinde ilerlettiklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde büyük dönüşümü sürdürüyoruz" dedi.

Canik'e güvenli konutlar

Kentsel dönüşüm projesiyle, Soğuksu Mahallesi'nde 17,5 hektar alanda yer alan depreme dayanıksız ve yüksek riskli yapı stokunun bertaraf edileceğini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projemizle hemşehrilerimizi depreme dayanıklı evleriyle buluşturacak, çehreye değer katan yeni sosyal yaşam alanlarını ilçemize kazandıracağız. Soğuksu Mahallemizde 17,5 hektar alanda sürdürdüğümüz projemizin ilk etabında 656 konutun yapımını gerçekleştireceğiz. Hemşehrilerimizle istişare halinde yürüttüğümüz projemiz çerçevesinde, plan dahilinde aşama aşama yeni konutların üretim sürecine devam edeceğiz. Canik'imizi depreme dayanıklı ve güvenli yaşam alanlarına kavuşturacağız" diye konuştu.

Çehreye değer katan alanlar

Yeni sosyal yaşam alanlarını ve ulaşım ağlarını ilçeye kazandırmaya devam ettiklerinin altını çizen Başkan Sandıkçı, "Kentsel dönüşüm çalışmalarımızla birlikte ulaşıma ve sosyal donatı alanlarına yönelik yatırımları hız kesmeden sürdürüyoruz. Konforlu ve güvenli yollarla ulaşım ağımızı güçlendiriyor, çehreye değer katan yeni sosyal donatı alanlarını hemşehrilerimizin ve çocuklarımızın hizmetine sunmayı sürdürüyoruz. Canik'imizde güvenli ve modern şehircilik hamlemizi kararlılıkla sürdürüyor, azim ve gayretle çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Sandıkçı, ilçeye ana arter statüsünde yeni yollar kazandırmaya devam ettiklerini belirterek Canik 2. Yeni Bulvar Yolu yapım çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi. - SAMSUN