Canik\'te depreme dayanıksız 2 bin 864 bağımsız birime neşter

19.01.2026 14:50  Güncelleme: 14:52
Samsun'un Canik ilçesinde Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 741 depreme dayanıksız binanın yıkım işlemlerinin sürdüğünü açıkladı. Güvenli yaşam alanları yaratma çabasıyla devam eden projede toplamda 2 bin 864 bağımsız birim yok edilecek.

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2 bin 864 bağımsız birimden oluşan 741 depreme dayanıksız binanın yıkım işlemlerinin sürdüğünü söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, depreme dayanıklı ve güvenli yaşam alanlarını ilçeye kazandırmak için büyük bir gayretle çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Soğuksu Mahallesi'nde sürdürdükleri kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde mahallede yer alan 741 depreme dayanıksız ve yüksek riskli binanın yıkım işlemlerine devam ettiklerini söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla vatandaşları, depreme karşı dayanıklı ve güvenli konutlar ile yeni sosyal donatı alanlarıyla buluşturacaklarını ifade etti. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla depreme dayanıksız 2 bin 864 bağımsız birimden oluşan 741 binayı bertaraf edeceklerini vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde güvenli yaşam alanları için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Sahada gayretle çalışmayı sürdürüyoruz"

Canik'te kentsel dönüşüm sürecinin hız kesmeden sürdüğünü dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, "Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projemiz çerçevesinde Soğuksu Mahallemizdeki depreme dayanıksız ve yüksek riskli binaları bertaraf etmeye devam ediyoruz. 17,5 hektar alanda sürdürdüğümüz kentsel dönüşüm projemizle 2 bin 864 bağımsız birimden oluşan 741 binanın yıkım işlemlerine devam ediyoruz. Canik'imizde depreme dayanıksız ve can güvenliği için büyük tehlike oluşturan alanlar kentsel dönüşüm çalışmalarımızla yerini, depreme karşı dayanıklı yaşam alanlarına, güvenli ve çehreye değer katan yeni sosyal donatı alanlarına bırakacak. Her zaman ifade ettiğimiz gibi hemşehrilerimizin can güvenliğini her şeyin üstünde tutuyor, depreme dayanıklı yaşam alanları için sahada gayretle çalışmayı sürdürüyoruz" şeklinde ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

