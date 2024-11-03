Canik\'te Kentsel Dönüşüm ve Yeni Sosyal Alanlar Açıklaması

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Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçenin çehresine kentsel dönüşüm çalışmaları ve yeni sosyal yaşam alanlarıyla değer katacaklarını belirtti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçenin çehresini daha modern bir hale getirmek için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti. Canik'te kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte, içerisinde birçok özelliği barındıran yeni sosyal yaşam alanlarının yapım çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imize güvenli ve konforlu yaşam alanları kazandırmak için gayretle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

İlçede kentsel dönüşüm çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini ve güvensiz yapı stoklarını ortadan kaldırmaya devam ettiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projemiz çerçevesinde, Soğuksu Mahallemizde depreme dayanıksız binaların yıkım işlemlerini titizlikle sürdürüyoruz. Soğuksu Mahallemizde 17.5 hektar alanda devam ettiğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarımız çerçevesinde, 2 bin 864 bağımsız birimden oluşan 741 binanın yıkım işlemlerini tamamlayıp, yerine inşa edeceğimiz güvenli konutları ve yeni sosyal yaşam alanlarını hemşehrilerimizle buluşturacağız" şeklinde konuştu.

"İlçemize yeni sosyal yaşam alanları kazandırıyoruz"

Canik'e her yaştan vatandaşın dilediği gibi vakit geçirebildiği yeni sosyal yaşam alanları kazandırmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "İçerisinde yürüyüş ve bisiklet yolları ile oyun ve spor alanlarının yer aldığı yeni sosyal yaşam alanlarını ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz. Büyük bir özveriyle sürdürdüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarımız, üstyapı ve altyapı çalışmalarımızla, Canik'te örnek bir şehir yapısı oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN