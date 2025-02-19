Canik\'te Öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığı Taraması

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SAMSUN (İHA) – Samsun'un Canik Belediyesi ve Canik İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle ilçedeki öğrencilere ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirdi.

Canik Belediyesi ve Canik İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle ilçedeki öğrencilere ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirdi. 'Diş Sağlığına Yolculuk' projesi kapsamında Canik Belediyesi Hayme Ana Hanım Konağı Okul Öncesi Eğitim Sınıfı öğrencilerine, Canik Halk Sağlığı Merkezi'nde ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı. Canik Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen ağız ve diş sağlığı taramasının yanı sıra düzenlenen program çerçevesinde öğrenciler için diş sağlığı, ağız ve diş bakımı ile doğru diş fırçalama yöntemlerine ilişkin eğitici ve eğlenceli aktiviteler düzenlendi. Proje kapsamında Canik Belediyesi Hanım Konakları Okul Öncesi Eğitim Sınıflarında ve ilçedeki farklı okul öncesi eğitim merkezlerinde eğitimlerini sürdüren 4-6 yaş grubu 163 öğrenciye ağız ve diş sağlığı taraması yapılacak.

Canikli öğrencilere yönelik uzman diş hekimleri tarafından gerçekleştirilen ağız ve diş sağlığı taramasında öğrencilerin ağız ve diş sağlığına ilişkin hazırlanan raporlar, öğrencilerin ailelerine ulaştırılması için öğretmenlerine teslim edildi. Her bir öğrenci için özel olarak hazırlanan raporların içeriklerinde öğrencilerin ağız ve diş sağlığı durumu ile birlikte diş bakımı kültürü, erken yaşta yapılandiş taramalarının diş çürükleri ve ağız hastalıklarının önlenmesindeki önemi hakkında veliler için bilgi notları da yer aldı. - SAMSUN