Canik\'te Uygun Fiyatlı Kafeterya Hizmeti Başlıyor

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Can Sofrası'nda vatandaşlara uygun fiyatlı kafeterya hizmeti sunacaklarını söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Can Sofrası'nı ailelerin birlikte vakit geçirebileceği bir sosyal tesis haline getirmek için çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüklerini ifade etti. Can Sofrası'nın bahçe alanında park kurulumu gerçekleştirdiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, Can Sofrası'nda uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek hizmeti ile birlikte vatandaşlara kafeterya hizmeti de sunacaklarını söyledi. Can Sofrası'nın ailelerin ve çocukların vakit geçirebileceği bir sosyal tesis haline getireceklerini dile getiren Sandıkçı, "Can Soframızı 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizin durak noktası olacağı bir sosyal tesis haline getiriyoruz" dedi.

Can Sofrası'nda vatandaşlara uygun fiyatlı kafeterya hizmeti de sunmaya başlayacaklarını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Vatandaşlarımızı uygun fiyatlı, sağlıklı ve kaliteli yemeklerle buluşturduğumuz Can Soframıza, uygun fiyatlı kafeterya hizmeti eşliğinde ailelerimizin ve çocuklarımızın birlikte vakit geçirebileceği bir konsept kazandırıyoruz. Açık hava dinlenme ve çocuk parkı kurulumlarını tamamladığımız Can Soframızla, hazırlık çalışmalarının ardından vatandaşlarımıza uygun fiyatlı kafeterya hizmeti de sunacağız. Can Soframızla vatandaşlarımıza uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek ile kafeterya hizmeti sunmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. - SAMSUN