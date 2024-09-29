Canik’te Yol Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

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Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki yol çalışmalarını dronla kontrol etti.

Başalan, Düzardıç, Yeşilpınar ve Hacınaipli Mahallelerinde sürdürülen yol çalışmalarını yerinde inceleyen ve dron ile de kontrol eden Başkan İbrahim Sandıkçı, yeni yollar açarak ilçenin ulaşım ağını güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti. Planlamalar dahilinde yol çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, yol genişletme, yol açma, sathi kaplama, kanal açma, yol tesviye, beton yol ve taş parke yol çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürdüklerini ifade etti.

Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, güvenli ve konforlu yolları vatandaşların hizmetine sunmak için aralıksız bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini kaydetti. Canik'in kırsal ve merkez mahallelerine yeni ulaşım yatırımları kazandırmayı sürdürdüklerinin altını çizen Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçede ulaşım standartlarını üst seviyelere çıkardıklarını belirtti.

İlçenin tüm mahallelerinde üstyapı ve altyapı çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Başkan Sandıkçı, "İlçemizde başlattığımız ulaşım atağıyla hemşehrilerimizi, güvenli ve konforlu yollarla buluşturmaya devam ediyoruz. Seferberlik halinde çalışarak ulaşım yatırımlarımıza yenilerini eklemeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN